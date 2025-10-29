Entre os dias 3 e 7 de novembro, a Faculdade de Comunicação da UFJF promove a 22ª edição do Encontro Regional de Comunicação (Erecom), que neste ano tem como tema “Comunicação e Emergência Climática”. O evento busca refletir sobre o papel da comunicação frente aos desafios ambientais contemporâneos e compartilhar experiências que aproximem mídia, ciência e sociedade.
Reunindo estudantes, pesquisadores, profissionais e representantes de movimentos sociais, o Erecom se propõe a discutir como a comunicação pode contribuir para a mobilização social, a construção de narrativas transformadoras e a promoção da sustentabilidade. A programação inclui oficinas, painéis, talk shows, mostras audiovisuais, grupos de trabalho e atividades culturais, além de uma vivência ao ar livre no Jardim Botânico da UFJF, que encerra o evento.
A abertura acontece na segunda-feira (3), às 14h, com a mesa “A comunicação como agente de mudança: rumo à COP 30”, ministrada pelo fotógrafo e cineasta Fábio Nascimento, reconhecido internacionalmente por trabalhos para a National Geographic, Greenpeace e The New York Times. Ex-aluno da UFJF, Nascimento foi diretor de fotografia em Planeta Terra III (BBC) e no premiado filme Yanuni (2025), produzido por Leonardo DiCaprio.
Na terça-feira (4), o destaque é o painel “Vozes da Terra”, às 10h30, com a participação de Elisabete Carmo (liderança Puri), Micheli Neves (MST) e Maria José Santana (liderança quilombola do Paiol). À noite, o evento homenageia o ativista e ex-aluno Gabriel Pimenta, seguido da palestra “Luta pela terra e a comunicação do MST de Minas Gerais”, com a jornalista Agatha Azevedo.
A quarta-feira (5) será marcada por debates sobre a cobertura jornalística de tragédias ambientais, com Raul Mourão (Imagem Institucional/UFJF), Maria Otávia Rezende (fotógrafa) e Marcos Pena (TV Integração). Às 16h, a jornalista Daniela Arbex conversa sobre sua obra Arrastados e os desafios da escrita jornalística. No mesmo dia, o painel “Reflexões: 10 anos de Mariana” reúne Girley Batista Santana (Girley Krenak), o professor Eli Borges (Facom/UFJF) e a professora Lara Linhalis (UFOP), em uma atividade transmitida em parceria com a UFOP.
Na quinta-feira (6), o foco será a sustentabilidade e o papel da comunicação nos negócios de impacto. Pela manhã, o painel “ESG: Negócios de impacto, cenários e oportunidades para a comunicação” conta com Mônica Ribeiro (Rede Comuá e A Casa Sul Global) e Carmem Calheiros (Fórum ESG Juiz de Fora/Colibri Comunicação & Sustentabilidade). À tarde, a mesa “Audiovisual e produção verde” discute práticas sustentáveis no setor com João Massarolo (UFSCar) e Sérgio Lopes, encerrando o dia com o Forró Som da Mata (MST).
O evento se encerra na sexta-feira (7) com uma visita ao Jardim Botânico da UFJF, das 9h às 17h40, integrando natureza, arte e comunicação em uma experiência de aprendizado coletivo.
Todas as atividades do Erecom 2025 são gratuitas, e algumas exigem inscrição prévia por meio de formulário eletrônico. A programação completa está disponível no caderno oficial do evento.
