A Cemig iniciou neste mês um pacote de obras de modernização na subestação Juiz de Fora 4, que deve beneficiar cerca de 540 mil moradores da cidade e região. O investimento, de R$ 60 milhões, tem como objetivo aumentar a confiabilidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica.

Entre as intervenções previstas estão a substituição de dois transformadores de 33,2 MVA, a digitalização do sistema de proteção – com a instalação de equipamentos mais modernos – e a implantação de um novo circuito de média tensão.

O plano inclui também a construção de uma linha de distribuição de 35 quilômetros, ligando a subestação Juiz de Fora 4 à subestação Juiz de Fora 8. A nova interligação deve reforçar o sistema elétrico e reduzir o risco de interrupções no abastecimento.

As obras começaram em outubro e fazem parte de um plano mais amplo da Cemig de modernização da infraestrutura elétrica em todo o estado.

