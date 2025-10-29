A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, nesta quinta-feira (30), às 9h30, uma audiência pública para discutir o processo de nova licitação do transporte coletivo urbano no município. A solicitação foi feita pela vereadora Laiz Perrut (PT) e pelos vereadores Tiago Bonecão (PSD), João do Joaninho (PSB), Pardal (União) e André Mariano (PL).

O objetivo é esclarecer dúvidas sobre o cronograma do edital anunciado pela Prefeitura no início de outubro. A escolha das novas empresas que operarão o sistema está prevista para começar em 2026.

Atualmente, a Administração Municipal conduz uma consulta pública sobre o modelo de transporte da cidade. Entre as propostas da nova licitação estão a mudança na forma de remuneração das empresas, que passará a considerar a quilometragem percorrida, além da reorganização do sistema com criação de linhas expressas e de bairro. Também está previsto o aumento de aproximadamente 20% da frota, que deverá contar com veículos climatizados, mais modernos e equipados com wi-fi e pontos de recarga para celular.

O certame será realizado em lote único, com critério de menor preço, e prevê bonificações conforme desempenho e qualidade do serviço.

A audiência é aberta ao público e deve contar com a presença de secretários municipais convocados para prestar esclarecimentos. A transmissão será feita ao vivo pela JFTV, no canal 35.1, e pelo canal da Câmara Municipal no YouTube.

Tags:

licitação | Transporte | Transporte Coletivo