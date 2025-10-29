A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai implantar uma melhoria no atendimento à comunidade de Dias Tavares. A partir da segunda-feira, 10 de novembro, a linha 712 passará a operar no modelo semiexpresso, medida que tem como objetivo reduzir o tempo de viagem e oferecer mais conforto aos usuários do transporte coletivo.

O novo formato, já implementado com sucesso na linha 729 – Paula Lima, foi bem recebido pelos passageiros e trouxe mais agilidade e praticidade ao deslocamento diário. A mudança é resultado de uma demanda da população local, discutida por meio do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp). Com a alteração, o trajeto será mais rápido, os ônibus circularão com menor lotação e o fluxo de viagens será mais eficiente.

Funcionamento do modelo semiexpresso:

Sentido Dias Tavares: embarque permitido em todos os pontos; desembarque autorizado apenas a partir da passagem em nível do bairro Miguel Marinho.

Sentido Centro: desembarque permitido em todos os pontos; embarque autorizado somente até a passagem em nível do bairro Miguel Marinho.

Na região central, será possível embarcar e desembarcar nos pontos localizados na Avenida Getúlio Vargas e na Travessa Doutor Prisco.

A SMU orienta os usuários a ficarem atentos às mudanças e reforça que o novo modelo visa tornar o transporte público mais ágil, confortável e eficiente para os moradores da região.