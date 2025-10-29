A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, nesta terça-feira (28), uma Moção de Aplausos ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e aos 2.500 agentes de segurança que participaram da megaoperação “Contenção”, deflagrada em Jacarepaguá, na zona Sudoeste da capital fluminense.

A operação, realizada no mesmo dia, teve como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho na região e foi considerada uma das maiores ações integradas das forças estaduais de segurança neste ano. O resultado, segundo informações do governo fluminense, foi mais de cem prisões e a morte de mais de sessenta integrantes da facção criminosa.

O texto da moção, apresentado no Palácio Barbosa Lima, também reconhece o empenho do governador Cláudio Castro, que conduziu a operação sem apoio de forças federais, após pedidos de cooperação terem sido negados.

A moção será encaminhada, por ofício, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e às corporações que participaram da operação.

