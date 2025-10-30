A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está com a agenda aberta para marcação de visitas guiadas ao Parque da Lajinha neste segundo semestre. Escolas, instituições, empresas e grupos interessados podem agendar pelo link do Prefeitura Ágil, em Protocolos > Assunto > Parque da Lajinha.



Nessa quarta-feira (29), o parque recebeu 60 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Henrique José de Souza, do bairro Cidade do Sol. Durante a atividade, os estudantes conheceram as trilhas, equipamentos e paisagens naturais do espaço, além de aprender sobre a fauna e flora da Mata Atlântica.

Localizado na Avenida Deusdedith Salgado, no bairro Teixeiras, o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até 16h30. A visitação é gratuita.



Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (32) 3690-8346 ou no Instagram @parquedalajinhajf.







