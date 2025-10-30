Juiz de Fora perdeu, nesta quinta-feira (30), Adenilde Petrina Bispo, uma das mais reconhecidas lideranças comunitárias da cidade. Militante desde a juventude, educadora e ativista cultural, Adenilde marcou sua trajetória pela defesa dos direitos da população da periferia, pela promoção da igualdade racial e pela luta pela democratização da comunicação.

Moradora do bairro Santa Cândida, ela foi uma das fundadoras da Rádio Comunitária Mega FM, importante instrumento de comunicação popular na década de 1990. Nos últimos anos, atuava no Coletivo Vozes da Rua, voltado à valorização da cultura negra e do hip hop e à ampliação dos espaços de expressão das comunidades periféricas.

Formada em Filosofia e História pela UFJF, Adenilde lecionou por 28 anos na rede municipal de ensino, sendo lembrada por seu compromisso com a educação pública, o pensamento crítico e a cidadania.

Em 2017, recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela UFJF, tornando-se a primeira mulher negra a ser agraciada com a honraria. O reconhecimento simbolizou uma vida dedicada à educação, à cultura e à justiça social.

O velório será a partir das 14h30 desta quinta-feira (30) no Parque da Saudade e o sepultamento será feito às 9h de sexta-feira (31).