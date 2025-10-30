Uma nova lista de estudantes beneficiados com o Passe Livre Estudantil começou a ser distribuída nesta semana em Juiz de Fora. Os cartões estão sendo entregues diretamente nas instituições de ensino onde os estudantes estão matriculados.

Cartões pendentes de ativação

Nesta etapa, os cartões destinam-se a estudantes que ainda não haviam ativado o benefício. É necessário realizar o desbloqueio do cartão antes do uso, que será feito por meio do cadastramento da biometria facial.

As instituições de ensino são responsáveis pela entrega das credenciais, garantindo a gratuidade no transporte coletivo urbano para o deslocamento entre casa e escola. Outras solicitações continuam em análise, enquanto novos cartões já estão em produção para outros estudantes aprovados.

Os beneficiários podem conferir se o cadastro foi aprovado e se o cartão estará disponível acessando a conta na plataforma eOuve.

Desbloqueio e cadastramento da biometria facial

O cadastramento da biometria garante que apenas o estudante beneficiado possa utilizar o cartão, permitindo o monitoramento correto do uso e evitando irregularidades. A foto deve ser feita com o rosto bem enquadrado, em ambiente iluminado e de preferência com fundo neutro.

O procedimento pode ser realizado remotamente pelo aplicativo Atlas Mob, disponível para Android e iOS, integrado ao sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo. Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar a Atransp, na Rua Espírito Santo, 296, Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700.

Como cadastrar a biometria facial no Atlas Mob

Baixe o aplicativo Atlas Mob (App Store ou Google Play). Clique em “Não tem conta? Cadastre-se”. Insira email e data de nascimento. Preencha o formulário com os dados do estudante e crie sua senha (CPF do estudante é obrigatório). Valide a conta pelo link enviado por email. Faça login e clique em “Alteração de foto”. Cadastre a foto do rosto do estudante e confirme.

Novos cadastros continuam sendo analisados

O Passe Livre Estudantil é um direito que garante mobilidade gratuita para estudantes da rede pública, e novos cadastros continuam sendo avaliados.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo telefone (32) 2104-8531 ou procurar qualquer unidade do DIGA para atendimento.