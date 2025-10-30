O Hospital Regional João Penido (HRJP), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em Juiz de Fora, inicia, em novembro, uma importante adequação de sua unidade neonatal. O objetivo é alinhar a estrutura e os fluxos assistenciais às diretrizes da Rede Alyne, programa do SUS que atualiza e amplia a antiga Rede Cegonha, com foco no cuidado integral para reduzir a mortalidade materna e de bebês.

O hospital passará a contar com oito leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo), para bebês em recuperação clínica; e quatro leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa), voltados ao fortalecimento do vínculo entre mães e filhos - além dos leitos neonatais de terapia intensiva (UTIN).

As obras fazem parte de um plano elaborado em conformidade com a Portaria GM/MS nº 5.350/2024, a Resolução RDC nº 920/2024 e a Deliberação CIB-SUS/MG nº 5.312/2025. A reestruturação prevê a reorganização dos leitos neonatais e a criação de novas áreas especializadas, de forma a ampliar a segurança, a humanização e a qualidade da assistência prestada aos bebês internados. O investimento total será de mais de R$1,7 milhão.

