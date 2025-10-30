Um motorista de 34 anos morreu na manhã dessa quinta-feira (30) após o tombamento de um caminhão carregado de saibro na Rua Prefeito Luiz Pena, esquina com a Rua Paco Del Rey, no bairro Novo Horizonte em Juiz de Fora. Segundo as primeiras informações, o veículo tentou acessar uma rampa, mas acabou entrando em um talude íngreme, perdendo o controle e capotando.
Com o impacto, o peso da carga pressionou a cabine, deixando o condutor preso às ferragens. A morte foi constatada no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na retirada do corpo, utilizando técnicas de desencarceramento e estabilização do veículo. A ação conta com apoio da Cemig, para isolamento de riscos elétricos, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de um caminhão Munck, utilizado para garantir a segurança do local do acidente.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
Tags:
acidente | BR | caminhão | Ferragens | motorista | Tombamento