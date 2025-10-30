Doze linhas do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora terão mudanças nos quadros de horários a partir deste sábado (1º). Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as adequações buscam melhorar a pontualidade das viagens e adequar a oferta do serviço à demanda atual dos usuários.

As atualizações são realizadas periodicamente, levando em conta fatores operacionais do dia a dia, como crescimento urbano, variação no fluxo de passageiros e condições de tráfego. Com isso, os quadros de horários passam por revisões para refletir a realidade do sistema e garantir maior regularidade.

As alterações também consideram solicitações apresentadas pela população em canais de diálogo comunitário.

Os novos quadros de horários podem ser consultados clicando aqui. Confira as linhas que passam por mudanças

118 – Parque Independência: Ajustes nos dias úteis, domingos e feriados.

132 – Bandeirantes: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

133 – Bandeirantes: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

139 – Sagrado Coração de Jesus: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

190 – Zona Sul – UFJF CAS: Ajustes nos dias úteis e sábados.

215 – Bairu/Cruzeiro do Sul: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

226 – Guaruá/Bairu: Ajustes nos dias úteis e sábados.

536 – Santana: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

537 – Jardim da Serra: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

724 – Santa Lúcia/Distrito Industrial: Ajustes nos dias úteis.

725 – São Judas Tadeu: Ajustes nos dias úteis, sábados, domingos e feriados.

749 – São Judas Tadeu: Ajustes nos dias úteis e sábados.

As mudanças passam a valer já no fim de semana, e os usuários devem ficar atentos aos novos horários antes de planejar seus deslocamentos.

Horários | Ônibus