Com a transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público para esta sexta-feira (31), diversos serviços municipais em Juiz de Fora terão mudanças no funcionamento. Alguns setores operam normalmente, enquanto outros retornam apenas na segunda-feira (3). Confira como fica o atendimento ao público.

Cesama

Atendimento normal.

Demlurb

Coleta de lixo domiciliar e seletiva funciona normalmente. O setor operacional mantém equipe de plantão para situações emergenciais, como tempestades.

Saúde

Unidades de urgência e emergência (UPAs, Pronto Atendimento Nordeste, Pronto Atendimento Infantil, Regional Leste, HPS), Central de Regulação de Vagas, CAPS AD e CAPS Casa Viva seguem com atendimento 24 horas.



Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente, Serviço de Saúde do Idoso, Centros de Especialidades Odontológicas e PAM Marechal retornam na segunda-feira (3). Atendimento de setores de saúde mental também é retomado no mesmo dia.

Guarda Municipal

Atendimento 24 horas, com monitoramento pelo Centro de Operações (CMO) e telefone 153. As equipes realizam rondas preventivas em espaços públicos.

Sexta-feira e sábado: apoio à fiscalização de posturas.

Domingo (2): suporte no Cemitério Municipal.

Defesa Civil

Atendimento 24 horas pelo telefone 199.

Casa da Mulher

Sem funcionamento, retorno na segunda-feira (3).

Restaurante Popular

Funcionamento normal na sexta-feira no Centro, 10h às 14h, e Benfica, 11h às 14h. No fim de semana, atendimento exclusivo para pessoas assistidas pela Assistência Social.

Assistência Social

CREAS e CRAS fechados. Casas de acolhimento, casas de passagem e abordagem social seguem normalmente.

Conselhos Tutelares

Funcionamento normal.

Emcasa

Fechada no feriado. Atendimento retorna segunda-feira (3), às 8h.

Funalfa

Sede, Museu Ferroviário, Biblioteca Murilo Mendes e Centro Cultural Dnar Rocha fechados. CCBM funciona apenas para atividades agendadas. Mercado Cultural AICE abre todos os dias.

Praça CEU

Fechada de sexta-feira à domingo. Atividades retornam na segunda-feira (3).

Secretaria Especial da Igualdade Racial (Seir)

Sem funcionamento nesta sexta-feira. Centro de Preservação da Memória Negra permanece fechado até 13 de novembro para montagem de exposição.

Parque Municipal

Aberto todos os dias, de 8h às 17h, entrada até 16h.

Museu Mariano Procópio

Parque aberto das 8h às 17h. Museu, das 9h às 16h. Sede administrativa não abre.

Parque da Lajinha

Funcionamento normal.

Procon

Não funciona durante o feriado.

Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA)

Unidades fechadas.

Secretaria de Esporte e Lazer

Entra em recesso na sexta-feira. Projetos e eventos programados para o fim de semana permanecem confirmados.