O trânsito de Juiz de Fora terá mudanças neste domingo (2), Dia de Finados, nas vias próximas aos cemitérios de maior movimento da cidade. As intervenções buscam organizar o fluxo de veículos diante do aumento no número de visitantes.

No Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Poço Rico, a Rua Osório de Almeida terá estreitamento de pista para permitir o estacionamento. Dentro do cemitério, o acesso será restrito a táxis, veículos de funerárias e embarque e desembarque de pessoas com deficiência.

Já no entorno do Cemitério Parque da Saudade, no bairro Santa Terezinha, a Avenida Alencar Tristão vai operar em mão única entre a Avenida Rui Barbosa e a rotatória de acesso ao bairro Nossa Senhora das Graças. Para chegar ao local, veículos provenientes do bairro Bandeirantes e adjacências deverão seguir um trajeto alternativo pelas ruas Grão Mogol, Santa Terezinha, Doutor José Eutrópio, Humberto de Campos e pela Avenida Rui Barbosa.

Agentes de transporte e trânsito estarão presentes nos dois cemitérios para orientar motoristas e auxiliar na fluidez do tráfego.

Tags:

Cemitério | Cemitérios | Dia | Dia de Finados | Domingo | Finados | trânsito