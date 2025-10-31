Uma caminhonete furtada em Piacatuba, distrito de Leopoldina, localizado a cerca de 97 quilômetros da cidade, no último dia 20 de outubro, foi encontrada nessa quinta-feira (30) abandonada no bairro Industrial, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, durante as buscas na região, os agentes localizaram a caminhonete destrancada e com as placas adulteradas.

Documentos pessoais da vítima encontrados no interior do automóvel reforçaram a identificação do veículo, posteriormente confirmada por perícia.

O caso segue em investigação para identificar os responsáveis pelo crime.