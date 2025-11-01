Uma batida envolvendo quatro veículos deixou um homem morto e quatro pessoas feridas na tarde de quinta-feira (31), no km 662,2 da BR-116, em São Francisco do Glória.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h15 e envolveu um Jeep Renegade, um caminhão VW 24.260 e duas motocicletas, uma Honda CG 160 e uma Honda XRE 300.

Segundo as informações, o Jeep Renegade seguia no sentido Fervedouro/Miradouro quando invadiu a contramão, perdeu o controle, bateu lateralmente no caminhão e colidiu com as duas motocicletas que vinham no sentido contrário.



O condutor da XRE 300, de 34 anos, morreu no local. O motociclista da CG 160 teve ferimentos graves, e a passageira da moto sofreu lesões leves. O motorista e a passageira do Jeep também tiveram ferimentos leves.



Todas as vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital São Paulo, em Muriaé, pela equipe de resgate da concessionária ECORIOMINAS. O motorista do caminhão não se feriu.



Os condutores dos veículos envolvidos fizeram o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos no local, e o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML de Muriaé. O trânsito não precisou ser interditado durante o atendimento à ocorrência.

