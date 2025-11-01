O Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, recebe na próxima quarta-feira (6), às 20h, o espetáculo “Luzes, Câmera, Som! – A emoção do cinema em música”, que marca a abertura oficial do Revela – Festival de Cinema e Música Brasileira, promovido pela Associação Cultural CineFanon. A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos na portaria do teatro.



O show reúne trilhas sonoras que marcaram gerações, como A Pantera Cor-de-Rosa, Titanic, O Poderoso Chefão, Top Gun, Forrest Gump, Cinema Paradiso, além de temas de James Bond e Missão Impossível. O repertório inclui ainda clássicos brasileiros como Mas que Nada, Garota de Ipanema, Carinhoso e Gabriela, Cravo e Canela, além de um medley dedicado ao compositor John Williams, autor das trilhas de Star Wars, E.T., Harry Potter e Indiana Jones.



O espetáculo tem direção musical de Dudu Viana e produção geral de Walmer Carvalho, que se apresentam ao lado de João Cordeiro (bateria), Jonathans Marques (baixo) e Pedro Araújo (guitarra e violão).

Entre os convidados estão Roberta Lima, Federico Puppi, DJ Alex Paz e Daniel Drummond, nomes reconhecidos nacional e internacionalmente.



Segundo o coordenador do CineFanon, Ugo Soares, o evento busca destacar a força da música em conectar pessoas e preservar a memória coletiva através do cinema.

