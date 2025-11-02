O Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, será marcado por diversas atividades voltadas para o público infantil em comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora. As ações, conhecidas como “Festa no Céu”, têm como objetivo incentivar as crianças a conhecerem a vida dos santos por meio de momentos de fé e diversão.



Em Juiz de Fora, a Comunidade Resgate realiza o evento neste sábado (1º), a partir das 15h, no Centro de Evangelização. A programação inclui desfile de fantasias de santos, apresentações, EvangelizaShow e um estande sobre a história dos santos. A entrada é gratuita e aberta a toda a família.

Na Paróquia Santa Rita, no Bairro Bonfim, a celebração começa com missa às 17h, seguida de desfile de crianças vestidas de santos, pregação, show e bênção do Santíssimo. As inscrições para o desfile devem ser feitas previamente online.



Outras cidades da região também terão celebrações. Em Liberdade, a missa será às 18h, seguida de partilha e brincadeiras. Em Matias Barbosa, a “Festa no Céu” ocorre às 17h, no Salão Paroquial, com início na Eucaristia. Em Passa Vinte, a comemoração será às 8h, com dinâmicas, café da manhã e oficinas de pintura e desenho. Já em Santa Rita de Jacutinga, a programação começa às 16h, com missa, partilha e atividades recreativas no pátio da igreja.



As paróquias pedem que as crianças compareçam vestidas de santos e que as famílias levem lanches para partilhar.

