A semana começa com tempo instável e alerta de tempestades em Juiz de Fora. Nesta segunda-feira (3), o Inmet emitiu alerta laranja para chuva forte, ventos de até 100 km/h e possível granizo. As temperaturas variam entre 18°C e 25°C.



Na terça (4) e quarta (5), o calor aumenta, com máximas de até 29°C, mas seguem as chances de chuva e trovoadas. A partir de quinta-feira (6), o tempo volta a esfriar: mínimas de 16°C e máximas de 26°C, com céu nublado e pancadas isoladas.



Entre sexta (7) e domingo (9), as temperaturas caem ainda mais, chegando a 12°C no fim de semana. O céu deve permanecer encoberto e há risco de chuva em alguns períodos.





Chuva | Mar | Temperatura