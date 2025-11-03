A Prefeitura de Juiz de Fora abriu nesta segunda-feira (3) a consulta pública do edital para contratação das obras de macrodrenagem, microdrenagem e implantação de rede de esgotamento sanitário no bairro Santa Luzia e em áreas próximas. O valor total do convênio é de R$ 164,6 milhões, sendo R$ 145,3 milhões destinados à macrodrenagem e R$ 16,3 milhões à implantação do coletor tronco de esgoto.

O projeto, financiado com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é mais uma etapa do conjunto de ações estruturais que o município promete executar para reduzir alagamentos e ampliar a capacidade de drenagem urbana. O edital, disponível no site da PJF, detalha as diretrizes técnicas e os critérios de participação das empresas interessadas. Após a consulta, será realizada uma audiência pública para receber contribuições da comunidade, de técnicos e de representantes locais.

Intervenções previstas

Segundo o documento, as obras serão realizadas em três frentes principais.

No bairro Teixeiras, está prevista a construção de um reservatório subterrâneo de cerca de 11 metros de profundidade e capacidade para 50 mil m³ de água, com uma estação de bombeamento. No espaço acima da estrutura, será instalado um campo de futebol com gramado sintético, semelhante ao que está sendo implantado no bairro Amazônia.

No Santa Luzia, o plano prevê 2,2 quilômetros de canalização, ampliando o canal de cinco para oito metros de largura entre a queda d’água e a UPA. Já entre a UPA e a rotatória, a calha existente será substituída e passará de cinco para 5,5 metros. Paralelamente, a Cesama seguirá com a instalação da rede coletora de esgoto, com o objetivo de eliminar o despejo direto de resíduos no córrego.

Outra frente inclui até 600 metros de canalização em gabião nas proximidades da ponte da Estrada do Graminha, medida que visa aumentar a vazão e reduzir o risco de alagamentos.

Promessas e continuidade

As obras fazem parte do conjunto de intervenções anunciado pela administração municipal em 2023, quando foi oficializado um empréstimo de R$ 420 milhões para o enfrentamento estrutural de enchentes e alagamentos em Juiz de Fora. Desse total, R$ 336 milhões vieram de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e R$ 84 milhões correspondem à contrapartida do município.

O pacote foi instituído pela Lei 14.579, sancionada em março de 2023, e previa intervenções em bairros como Industrial, Mariano Procópio, Democrata, Linhares e Santa Luzia, além da Rua Cesário Alvim. À época, a gestão apresentou as medidas como uma solução de longo prazo para os problemas de drenagem urbana que se agravaram ao longo das últimas décadas.

Com o lançamento do edital atual, a Prefeitura retoma parte das obras previstas há dois anos. Até o momento, porém, não há divulgação de cronograma detalhado nem prazo definido para o início das intervenções.

