Durante todo o mês de novembro, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) participa, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Associação Brasileira de Procons, do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A ação é voltada para a renegociação de dívidas e já registra mais de 30 milhões de contratos repactuados desde 2019. A primeira edição realizada em 2025, no mês de março, contou com a participação de 32 instituições financeiras e resultou em mais de 1,4 milhão de contratos negociados. O site oficial da iniciativa recebeu 402 mil acessos no período, aumento de 22% em relação a 2024.

Assim como na edição anterior, o Procon/JF atuará como conciliador e poderá auxiliar consumidores a renegociar débitos por meio do Sistema de Atendimento ao Consumidor.

Quais dívidas podem ser negociadas?

Podem entrar na negociação débitos de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e demais modalidades de crédito sem garantia de bens e que não estejam prescritos. Consumidores com múltiplas dívidas podem abrir diversas negociações com diferentes instituições.

Quais dívidas não podem ser negociadas?

Não entram no mutirão:

Dívidas com bens dados em garantia.

Dívidas prescritas.

Contratos com parcelas em dia.

O mutirão não é recomendado para consumidores protegidos pela Lei do Superendividamento. Nesses casos, a orientação é procurar o Procon/JF para atendimento específico.

A unidade em Juiz de Fora está disponível para apoiar pessoas que tiverem dificuldades em negociar com instituições financeiras.

Informações e atendimento: (32) 3690-7610 ou (32) 3690-7611.

