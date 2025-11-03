A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizou, nesta segunda-feira (3), uma manutenção emergencial na rede de distribuição do bairro Tiguera e precisou fechar o registro de saída do reservatório local. A medida pode comprometer temporariamente o abastecimento de água no próprio bairro e em parte da região do Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com a companhia, os trabalhos devem ser concluídos até o fim da tarde de terça-feira (4), e o fornecimento de água será retomado assim que o serviço for finalizado. A previsão de normalização do abastecimento é até a manhã de quarta-feira (5).

A Cesama pede a compreensão dos moradores e orienta para o uso consciente da água durante o período de instabilidade

Tags:

Cesama | Emergencial | manutenção | Tiguera