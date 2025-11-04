A unidade móvel de vacinação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) estará em quatro praças da cidade neste mês, oferecendo oito tipos de vacinas de forma gratuita. Pela primeira vez, o Vacimóvel chega aos bairros Mariano Procópio e Poço Rico, ampliando o alcance do serviço.

Desde que começou a circular, o veículo da Secretaria de Saúde já aplicou 6.733 doses e se consolidou como uma importante estratégia de ampliação do acesso à imunização.

As aplicações serão realizadas sempre às quartas-feiras, das 9h às 16h, nos seguintes locais:

05/11: Praça Antônio Carlos | Centro

12/11: Praça Pantaleone Arcuri | Poço Rico

19/11: Praça Menelick de Carvalho | Santa Helena

26/11: Praça Agassis | Mariano Procópio

Serão oferecidas vacinas contra Influenza, Covid-19, Tríplice Viral, dTpa, Hepatite B, Dupla Adulto, Febre Amarela e HPV.

A população deve apresentar documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinas para avaliação do esquema vacinal. A vacinação também segue disponível nas UBSs de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h.