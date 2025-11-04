Uma operação realizada nesta terça-feira (4) em Juiz de Fora investiga a atuação de uma célula do Comando Vermelho (CV) envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem e tráfico de drogas. A ação, chamada de Operação Êxodo, resultou na prisão de seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, e atingiu cidades da Zona da Mata e do litoral do Rio de Janeiro. As investigações revelam movimentações financeiras que ultrapassam R$ 30 milhões, além do uso de empresas de fachada e veículos clonados para sustentar o esquema.

O trabalho é um desdobramento da Operação Gênesis, deflagrada em 2024, e aponta que o grupo também financiava crimes violentos. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva em Juiz de Fora e Ubá (MG), além de Arraial do Cabo e Cabo Frio (RJ).

Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, duas no Rio de Janeiro e uma em Juiz de Fora, dois simulacros de pistola, drogas, veículos, duas lanchas, três jet skis e R$21 mil em espécie encontrados em Ubá.

FOTO: PCMG - Operação Êxodo apura atuação de célula do Comando Vermelho com base em Juiz de Fora

As equipes seguem nas ruas para o cumprimento das demais prisões. A operação representa um golpe contra a estrutura financeira e logística da facção, atingindo uma importante rota de movimentação de recursos ilícitos entre Minas Gerais e o litoral fluminense.

