Uma marquise localizada na Rua São Mateus, em Juiz de Fora, foi interditada de forma cautelar após o descolamento de parte da estrutura, que expôs ferragens e passou a oferecer risco aos pedestres. A ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp).

Para reduzir possíveis acidentes, o proprietário do imóvel foi intimado a realizar o escoramento emergencial da marquise. Além disso, os estabelecimentos comerciais situados abaixo da estrutura, nos números 401 e 409, foram interditados temporariamente. A circulação no local permanece restrita aos moradores do prédio.

De acordo com a legislação municipal nº 15.081/2025, proprietários de edificações com marquises devem apresentar laudo de estabilidade por meio do sistema Prefeitura Ágil. O documento deve comprovar condições seguras de uso, incluindo o teste de carga. No caso da marquise interditada, o laudo apresentado ainda não havia sido aprovado justamente pela ausência desse teste.

Marquise