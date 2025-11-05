Juiz de Fora foi reconhecida internacionalmente pelas políticas climáticas da administração municipal e venceu o prêmio “Local Leaders Awards 2025”, na categoria “Transição Energética e Edificações Inteligentes”. A premiação foi concedida nesta terça-feira (4) pela Bloomberg Philanthropies, durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, realizado no Rio de Janeiro.



Representada pela prefeita Margarida Salomão, a cidade foi destacada ao lado de metrópoles como Pequim e Oslo. Segundo a prefeita, o reconhecimento é “um motivo de orgulho para Juiz de Fora” e confirma o compromisso do município com a sustentabilidade.



O prêmio, promovido em parceria com a C40 Cities, reconhece governos locais que se destacaram na implementação de ações de enfrentamento às mudanças climáticas nos últimos três anos.

O resultado reflete as iniciativas da Política Municipal de Neutralidade Climática, que incluem a substituição da iluminação pública por lâmpadas LED, a implantação de uma usina fotovoltaica, o aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de biocombustível e a redução do consumo energético por meio de estratégias integradas e tecnológicas.

