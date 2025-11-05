Moradores de Juiz de Fora poderão agendar a emissão do novo Documento de Identidade Nacional (DIN) por meio de uma ação itinerante que será realizada em diferentes regiões da cidade ao longo de novembro e dezembro. O atendimento é aberto ao público e busca facilitar o acesso ao serviço.



Para realizar o agendamento, é necessário informar nome completo e CPF. Também será permitido solicitar o procedimento para terceiros. No dia e horário marcados, o atendimento presencial ocorrerá em uma das unidades da UAI localizadas nos shoppings Jardim Norte ou Santa Cruz, conforme definido no momento do agendamento.



Confira a programação:

07 de novembro (sexta-feira)

Cras Sul Ipiranga — Rua Bady Geara, nº 226

9h às 12h



10 de novembro (segunda-feira)

Amigos Mãos Abertas (AMA) — Rua Eunice Weaver, nº 164, Carlos Chagas (ação conjunta com Cras Móvel)

9h às 12h



24 de novembro (segunda-feira)

Escola Anexa Luzia Tente — Rua Principal, s/nº, Toledos (ação conjunta com Cras Móvel)

9h às 11h



25 de novembro (terça-feira)

Cras Sudeste Costa Carvalho — Rua Costa Carvalho, nº 7

9h às 12h



28 de novembro (sexta-feira)

Cras Sudeste Olavo Costa — Rua Jacinto Marcelino, nº 25

9h às 12h



02 de dezembro (terça-feira)

Cras Nordeste Grama — Praça Áureo Gomes Carneiro, s/nº

9h às 12h

