Termina neste sábad (8), o prazo para o pré-cadastramento das comissões interessadas em realizar os Eventos Agropecuários de Juiz de Fora em 2026. O procedimento faz parte da organização anual do calendário de festividades e traz mudanças para o próximo ano.



As comissões poderão escolher entre três ou quatro dias de programação musical. Independente do formato, a primeira ordenha está prevista para a noite de quinta-feira, enquanto a última será realizada na manhã de domingo.



Os Torneios Leiteiros e os Encontros de Cavaleiros e Amazonas são realizados há mais de três décadas no município, tradicionalmente entre maio e agosto. As festividades contam com apoio técnico e estrutura disponibilizados pela administração municipal.

Acesse o pré-cadastramento aqui.