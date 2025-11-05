O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na tarde desta quarta-feira (5), um alerta de tempestade válido para Juiz de Fora e região. O aviso, classificado com grau de severidade perigo, começou às 16h e segue até as 10h desta quinta-feira (6).

Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O cenário meteorológico aumenta o risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A população deve redobrar a atenção. Em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações e orientações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

