Uma operação realizada nesta terça-feira (5) em um estabelecimento comercial localizado na Rua Halfeld, 634, no Centro de Juiz de Fora, resultou na apreensão e inutilização de diversos produtos considerados irregulares. A fiscalização constatou mais de dois mil itens expostos à venda sem rótulos em português, requisito obrigatório por lei, o que impede a identificação correta do importador, informações nutricionais e demais dados essenciais ao consumidor.

Também foram encontradas mercadorias com divergências entre as datas de validade indicadas na etiqueta em português e aquelas informadas pelo fabricante. Segundo a fiscalização, parte das embalagens apresentava ainda inconsistências em relação aos registros oficiais do Ministério da Agricultura, levantando suspeita de falsificação.

A Vigilância Sanitária foi acionada, recolheu alimentos e cosméticos irregulares e destinou-os a depósito até a conclusão da análise de origem e autenticidade. Os fiscais também identificaram que etiquetas estavam sendo impressas dentro do próprio comércio, o que coloca em dúvida a legalidade do processo de rotulagem.

Diante das infrações, os produtos foram apreendidos e inutilizados no local. Um caminhão do Demlurb foi mobilizado para recolher o material.

O consumidor que identificar suspeitas semelhantes pode denunciar ao Procon de Juiz de Fora pelo telefone (32) 3690-7610.

