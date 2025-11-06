As inscrições para o 2º Concurso de Queijo Minas Frescal encerram nesta segunda-feira, 10. O evento, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em parceria com a Epamig e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), será realizado no dia 14 de novembro, a partir das 14h, na área gastronômica do Mercado Municipal. No mesmo dia, também acontece o 1º Encontro de Produtores da Charcutaria.



Podem participar produtores que integrem o sistema de inspeção e que atuem nos municípios do Arranjo Produtivo Local (APL) do Queijo Minas do Caminho Novo: Juiz de Fora, Belmiro Braga, Santos Dumont, Lima Duarte, Matias Barbosa, Mercês, Santana do Deserto, Simão Pereira, Piau, Coronel Pacheco, Chácara e São João Nepomuceno.



As inscrições podem ser feitas pelo formulário online ou presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (Av. Barão do Rio Branco, 3.520 – Passos), das 9h às 15h. Os queijos devem ser entregues aos jurados das 9h às 11h30 no local do evento. A avaliação será feita por um corpo técnico especializado, que analisará textura, aroma, sabor e conformidade.



Entre os jurados estão professores e pesquisadores da UFJF, Epamig e ILCT, além de especialistas em gastronomia e agropecuária, como Vanessa Aglae Teodoro, João Simoncini, Hildebrando Marcelo Campos Lopes, Francisco Fávero, Luiz Carlos Ferreira, Renata Golin Bueno Costa, Junio César Jacinto de Paula e Andreia Vinha.





