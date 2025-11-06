A Defesa Civil de Juiz de Fora registrou volumes de chuva abaixo da normal climatológica durante o mês de outubro, conforme balanço divulgado nesta semana. O maior índice acumulado foi no bairro Ponte Preta, com 114,17 mm, o que representa 97,08% do esperado para o período.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cuja estação funciona na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o volume registrado na cidade foi de 31,03 mm, o menor desde 1986, quando a marca foi de 20,1 mm no mesmo mês. A maior parte dos pluviômetros automáticos e estações meteorológicas do município apresentou registros abaixo de 50% da média histórica, como nos bairros Floresta (61,25 mm) e Grama (51,99 mm).

Ao longo de outubro, a Defesa Civil realizou 205 vistorias, das quais 168 (81,95%) foram preventivas e 37 (18,05%) de resposta, motivadas por acionamentos da população.

Entre as ações realizadas, destacam-se a apresentação do Plano de Contingência para o período chuvoso 2025/2026, a participação em eventos técnicos, como a Semana da Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e o Circuito Urbano da ONU-Habitat, a apresentação de artigo científico no 2º Encontro Nacional de Estudantes de Pós-Graduação sobre Riscos e Desastres, a formação de 35 novos voluntários dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) e ações educativas em escolas pelo programa Defesa Civil nas Escolas, que já alcançou cerca de 1.312 crianças.

A Defesa Civil reforça que segue monitorando as condições meteorológicas e trabalhando em ações de prevenção, em parceria com a comunidade, para reduzir riscos e promover a segurança da população.

