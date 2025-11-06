Os professores da rede municipal de Juiz de Fora vão suspender as atividades na próxima segunda-feira (10) para participar de uma assembleia convocada pelo Sindicato dos Professores (Sinpro-JF). O encontro será realizado às 14h, no Ritz Hotel, e deve discutir os novos editais de contratação temporária publicados pela Prefeitura.

Segundo o Sinpro-JF, os três editais divulgados recentemente apresentam inconsistências e mudanças nos critérios de contratação, feitas sem comunicação prévia com o sindicato ou com os educadores. A entidade considera a medida um retrocesso e um desrespeito à categoria, que conquistou a definição transparente desses critérios após longos debates no início dos anos 2000.

O sindicato alerta que as alterações, válidas já para o processo de 2026, podem prejudicar trabalhadores que enfrentam outras dificuldades, como atrasos no pagamento de rescisões e adicionais, problemas no sistema Betha, demora no repasse de recursos do PNE e postergação de nomeações.

Em nota, o Sinpro-JF convocou os profissionais da educação a se unirem na assembleia e destacou que o momento é de mobilização e defesa da valorização do magistério municipal.

