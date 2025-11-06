Uma mulher foi presa em flagrante no bairro Jardim dos Alfineiros, em Juiz de Fora, após ser flagrada por câmeras de segurança colocando veneno para animais na rua. A denúncia foi feita pelo vereador Vitinho, que relatou o caso em suas redes sociais.

Segundo o parlamentar, assim que recebeu as imagens, ele acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão da suspeita. A mulher deverá responder por crime de maus-tratos a animais, previsto no Artigo 32 da Lei Federal 9.605/98, que estabelece pena de até cinco anos de prisão, além de multa e proibição de posse de animais.

Nas redes sociais, o vereador afirmou que o caso serve de exemplo para reforçar o cumprimento da legislação.

“Esses casos mostram que a lei existe e está sendo cumprida. Quem maltrata ou tenta tirar a vida de um animal vai parar atrás das grades. Nenhum covarde ficará impune!”, declarou Vitinho.

