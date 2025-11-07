Professores, técnicos-administrativos, estudantes e trabalhadores terceirizados dos campi Juiz de Fora e Governador Valadares da UFJF podem se inscrever, até 13 de novembro, para atuar como fiscais nas provas do Pism 2026. As inscrições devem ser feitas pelo Siga.

Podem participar apenas os que concluíram e foram aprovados no curso de fiscal realizado entre 6 e 24 de outubro. Trabalhadores terceirizados sem acesso ao sistema devem se cadastrar na Central de Atendimento (CAT), no prédio do Centro de Vivências, em frente ao estacionamento da Reitoria. É necessário anexar o cabeçalho do contracheque com nome, mês, ano e identificação da empresa.

A seleção dos fiscais será feita por sorteio, com resultado previsto para 25 de novembro, no Siga. As provas do Pism 2026 acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Três Rios.

Os fiscais receberão R$ 333,28 pelo trabalho nos dois dias de aplicação, com valores sujeitos a descontos. As datas de pagamento ainda serão divulgadas. Segundo a Copese, os candidatos devem acompanhar o Siga, pois novos sorteios poderão ocorrer em caso de desistências.