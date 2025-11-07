O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizou, ao longo desta semana, uma ação voltada às pessoas que utilizam os serviços das casas de passagem da Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Juiz de Fora. As atividades começaram na quarta-feira (5), na unidade localizada no bairro Ladeira, com o apoio da van do TJMG, que levou ao local atendimentos e orientações jurídicas gratuitas.

Além do suporte jurídico, também foram ofertados atendimentos psicológicos e acompanhamento da equipe da UniAcademia, parceira da iniciativa. O objetivo foi ampliar o acesso da população em situação de rua a serviços de garantia de direitos e apoio psicossocial, fortalecendo políticas de inclusão.

Nessa quinta-feira (6), os atendimentos ocorreram no Núcleo de População de Rua (Nupop). Já nesta sexta-feira (7), as atividades foram realizadas no Centro Pop, encerrando a programação.



