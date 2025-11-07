Uma operação conjunta realizada nessa quinta-feira (6) fiscalizou bares e distribuidoras em Juiz de Fora. A ação foi coordenada pela Polícia Militar e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp).

Dois estabelecimentos foram vistoriados. Um deles estava fechado no momento da abordagem. No outro, o responsável foi intimado a providenciar o alvará de localização e a apresentar as notas fiscais das bebidas alcoólicas ao Procon/JF. Durante a ação, um galão de 20 litros de cachaça foi descartado por não apresentar registro nem comprovação de procedência.

Denúncias podem ser enviadas pelo WhatsApp: (32) 3690-7984.

