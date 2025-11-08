Está aberto o edital para a ocupação de um espaço comercial na Praça Deputado Clodesmidt Riani, no Largo do Riachuelo, em Juiz de Fora. A área, de 310 metros quadrados, poderá receber a instalação de um café, bar e/ou bistrô cultural. Pessoas físicas e jurídicas podem enviar propostas entre 10 de novembro e 3 de dezembro, até às 9h20 (horário de Brasília). O pregão eletrônico será realizado no mesmo dia, às 9h30, com lance mínimo de R$ 2.932,38.

O processo busca regulamentar a utilização do espaço público e ampliar alternativas de lazer, turismo e convivência urbana na região. O edital prevê que o vencedor será definido pela maior oferta financeira e pelo atendimento a critérios técnicos.

Entre as exigências, os participantes deverão apresentar um cardápio detalhado, com diversidade de produtos como cafés, bebidas e alimentos leves, além de itens que valorizem ingredientes e receitas típicas da culinária mineira ou de produtores artesanais locais. Também será obrigatório apresentar um projeto de design de interiores que harmonize com o ambiente da praça. Os critérios serão avaliados pela Secretaria de Turismo (Setur).

O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

