O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste sábado (8) um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para Juiz de Fora e região. O aviso teve início às 8h22 e segue válido até as 10h deste domingo (9).

De acordo com o órgão, são esperadas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

