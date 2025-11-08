Secretaria Especial da Igualdade Racial (SEIR) registrou o furto de equipamentos no prédio do Centro de Preservação da Memória Negra (CenPre), localizado na região central de Juiz de Fora. De acordo com a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), duas televisões e duas caixas de som foram levadas do local. Os itens estavam armazenados na reserva técnica da secretaria. Uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que irá investigar o caso.

Após identificar o furto, medidas de reforço à segurança foram adotadas, incluindo o remanejamento da equipe de vigilância e o aumento das rondas presenciais no prédio. Também está em curso uma reavaliação dos protocolos internos de controle de acesso e armazenamento para evitar novas ocorrências.

As obras de requalificação do espaço continuam em andamento, com atenção ampliada à segurança patrimonial. A administração municipal informou estar empenhada em garantir a realização da exposição prevista para o próximo dia 14 e em assegurar o funcionamento das ações culturais e dos serviços oferecidos à população.