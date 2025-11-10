A semana em Juiz de Fora será marcada por variação no clima, começando com temperaturas mais baixas e terminando com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva no fim de semana.

Nesta segunda-feira (10), o céu permanece com nuvens baixas e aberturas de sol ao longo do dia. A temperatura varia entre 13 °C e 23 °C. O frio da manhã segue até terça-feira (11), quando os termômetros devem marcar mínima de 13 °C e máxima de 24 °C, com tempo nublado e alguns períodos de sol.

Na quarta-feira (12), o tempo melhora, com sol predominando e aumento das temperaturas. A máxima deve chegar a 26 °C. A quinta-feira (13) será de predomínio de sol, com mínima de 17 °C e máxima de 27 °C — o dia mais quente da semana.

Na sexta-feira (14), o tempo volta a ficar instável, com aumento de nuvens e temperaturas variando entre 16 °C e 24 °C. Já no sábado (15) e domingo (16), há previsão de pancadas de chuva e possibilidade de tempestades isoladas, com máximas em torno de 23 °C.

