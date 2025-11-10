Agentes de Combate às Endemias realizam, entre esta segunda-feira (10) e sexta-feira (14), rotas de visitas e vistorias em residências e lotes de diversos bairros de Juiz de Fora. As ações seguem o cronograma semanal definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e têm como objetivo identificar e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Moradores são orientados a permitir a entrada dos profissionais, que estarão devidamente identificados e uniformizados. A presença do representante da residência durante a inspeção é obrigatória.

Bairros atendidos

Região Sul

Cascatinha

Jardim de Alá

Previdenciários

Região Leste

São Bernardo

Região Norte

Cidade do Sol

Barbosa Lage

Amazônia

Região Central

Centro

Zona Sudeste

Costa Carvalho

Cidade Alta (Região Oeste)

Bairro Aeroporto

Condomínio Residencial Mandala Park

Nossa Senhora de Fátima

Zona Nordeste

Filgueiras

Como funcionam as visitas

Durante a vistoria, o agente avalia situações de risco, remove recipientes que possam acumular água e aplica larvicida quando não for possível eliminar o objeto. A inspeção ocorre em áreas externas e internas dos imóveis.

Mesmo com a circulação de dengue em queda, especialistas alertam que o período é estratégico para prevenir o avanço da doença, já que criadouros domésticos representam a maior parte dos focos registrados.

Orientações aos moradores

Para auxiliar no controle, é recomendado.

Verificar ralos, cisternas, bromélias e plantas aquáticas.

Retirar pratinhos de plantas e manter tambores de água tampados.

Inspecionar banheiros em desuso e caixas d’água.

Cuidar do quintal e do descarte de lixo.

Tratar piscinas, mesmo quando fora de uso.

Denúncias

A população pode denunciar possíveis criadouros do mosquito de forma anônima por meio da plataforma JF Contra o Aedes, disponível em smartphones, tablets e computadores, via navegador. Também é possível encaminhar informações através do WhatsApp (32) 98432-4608, E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br e nos onze postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pela cidade.

