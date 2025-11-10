Agentes de Combate às Endemias realizam, entre esta segunda-feira (10) e sexta-feira (14), rotas de visitas e vistorias em residências e lotes de diversos bairros de Juiz de Fora. As ações seguem o cronograma semanal definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e têm como objetivo identificar e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Moradores são orientados a permitir a entrada dos profissionais, que estarão devidamente identificados e uniformizados. A presença do representante da residência durante a inspeção é obrigatória.

Bairros atendidos

Região Sul

  • Cascatinha
  • Jardim de Alá
  • Previdenciários

Região Leste

  • São Bernardo

Região Norte

  • Cidade do Sol
  • Barbosa Lage
  • Amazônia

Região Central

  • Centro

Zona Sudeste

  • Costa Carvalho

Cidade Alta (Região Oeste)

  • Bairro Aeroporto
  • Condomínio Residencial Mandala Park
  • Nossa Senhora de Fátima

Zona Nordeste

  • Filgueiras

Como funcionam as visitas

Durante a vistoria, o agente avalia situações de risco, remove recipientes que possam acumular água e aplica larvicida quando não for possível eliminar o objeto. A inspeção ocorre em áreas externas e internas dos imóveis.

Mesmo com a circulação de dengue em queda, especialistas alertam que o período é estratégico para prevenir o avanço da doença, já que criadouros domésticos representam a maior parte dos focos registrados.

Orientações aos moradores

  • Para auxiliar no controle, é recomendado.
  • Verificar ralos, cisternas, bromélias e plantas aquáticas.
  • Retirar pratinhos de plantas e manter tambores de água tampados.
  • Inspecionar banheiros em desuso e caixas d’água.
  • Cuidar do quintal e do descarte de lixo.
  • Tratar piscinas, mesmo quando fora de uso.

Denúncias

A população pode denunciar possíveis criadouros do mosquito de forma anônima por meio da plataforma JF Contra o Aedes, disponível em smartphones, tablets e computadores, via navegador. Também é possível encaminhar informações através do WhatsApp (32) 98432-4608, E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br e nos onze postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pela cidade.

