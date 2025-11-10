A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou a Lei nº 15.230/2025, que passa a incluir os cirurgiões-dentistas especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no regime de sobreaviso e diarista das unidades de urgência e emergência do SUS no município.

A nova norma altera a legislação anterior, que previa o benefício apenas para médicos. Agora, os profissionais poderão ser convocados para atendimentos emergenciais, com prazos de até três horas para ocorrências urgentes e até 24 horas para casos eletivos. A medida também garante gratificação específica aos servidores que cumprirem as escalas.

A iniciativa busca valorizar a categoria e ampliar a cobertura de atendimentos de urgência odontológica, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo maior agilidade nos casos de trauma facial e outras situações críticas.

