Durante o mês de outubro, equipes de limpeza urbana recolheram 42,56 toneladas de resíduos acumulados em bocas de lobo de Juiz de Fora. A manutenção foi realizada em todas as regiões da cidade, com limpeza, desobstrução e preservação de bueiros, poços de visita e galerias de águas pluviais.

O volume retirado reforça a necessidade de conscientização sobre o descarte correto. Plásticos, como sacolas e garrafas PET, continuam entre os itens mais encontrados, resultado do lixo doméstico jogado irregularmente em vias públicas, córregos e estruturas de drenagem.

No acumulado do ano, já são 215,56 toneladas removidas e encaminhadas ao aterro sanitário. Além de causar alagamentos e prejudicar a drenagem urbana, o descarte inadequado de resíduos é considerado crime ambiental.

Casos de descarte irregular podem ser denunciados pelo número (32) 3690-7984.

