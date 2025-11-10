Moradores de regiões do Jardim Emaús, Chalés do Imperador e do Mirante do Cristo Redentor podem enfrentar interrupções temporárias no fornecimento de água nesta terça-feira (11) devido a intervenções programadas pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), que busca melhorias no sistema de abastecimento da cidade.

No Jardim Emaús, a ação acontece entre 8h e 12h, com a interligação de uma rede de distribuição na Rua Maria Bello da Silva. Para a execução do serviço, o booster local será desligado, podendo afetar o abastecimento da área.

Já na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Mirante, será feita a substituição de um conjunto de estruturas. Para realizar o trabalho, a Cesama precisará fechar um registro entre 8h e 10h, o que pode causar instabilidade no fornecimento para moradores dos Chalés do Imperador e do Mirante do Cristo Redentor.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até a noite de terça-feira. A companhia orienta a população das regiões atingidas a economizar água durante o período de manutenção.

Abastecimento | água | Bairro | Bairros