A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ampliou os testes de aceitação de pratos à base de cogumelos e obteve resultados positivos entre diferentes públicos. A ação é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com as secretarias de Assistência Social (SAS) e de Educação (SE).



O segundo teste ocorreu no Restaurante Popular de Benfica, onde mais de 120 pessoas experimentaram estrogonofe de shimeji, com 95,8% de aprovação. O terceiro teste foi feito na Escola Municipal Lions, na última sexta-feira (7), com 50 alunos e 92% de aceitação. No primeiro teste, realizado no dia 25 de outubro, o índice foi de 85,7%.



A iniciativa busca diversificar os cardápios oferecidos à população com alimentos saudáveis e incentivar a produção de cogumelos por agricultores locais, gerando novas oportunidades de renda e valorizando a agricultura regional.