A Ansal lançou nesta semana o “Escuta Comunidade”, um canal de comunicação voltado para receber sugestões, críticas, elogios e demandas de passageiros do transporte público em Juiz de Fora. O atendimento é realizado por meio de um chatbot no WhatsApp, disponível pelo número (32) 99971-5451.

A ferramenta funciona 24 horas por dia e registra automaticamente as manifestações enviadas pelos usuários. O sistema oferece respostas rápidas para solicitações simples e encaminha casos mais complexos para os setores responsáveis, com o objetivo de agilizar o retorno e tornar o processo de ouvidoria mais eficiente.

Segundo a empresa, o novo canal busca auxiliar na identificação de pontos de melhoria do serviço, aproximando a operação da rotina dos usuários. “Quando as mensagens chegam ao canal certo, conseguimos identificar com mais clareza onde precisamos atuar”, afirma Juliana Assis, responsável pela comunicação da Ansal.

A iniciativa integra as ações da Ansal e do Consórcio VIA JF para ampliar o diálogo e reforçar o compromisso com a transparência e a mobilidade urbana no município.

