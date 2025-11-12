O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, em conjunto com o GEPP, a Polícia Civil e com apoio da Receita Estadual, deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação As Built. A ação apura fraudes em licitações e contratos, corrupção ativa e passiva e atos de improbidade administrativa envolvendo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

As investigações começaram após denúncia da própria autarquia, que apontou indícios de irregularidades na execução de obras públicas. Segundo o MPMG, há suspeita de direcionamento de licitações e superfaturamento de contratos, com prejuízo estimado em mais de R$ 35 milhões aos cofres municipais.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Participaram da operação quatro promotores de Justiça, cinco delegados, 90 policiais civis e dez auditores da Receita Estadual.

