A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) abriu, nesta quarta-feira (12), o período de cadastro para os Cursos Populares para Concursos (CPC) 2026. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo link disponível no site da PJF.

O programa oferece formação gratuita para quem deseja se preparar para o Enem, o Pism da UFJF, o processo seletivo do IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora, concursos públicos e cursos de Inglês e Espanhol.

A lista de estudantes selecionados será divulgada no dia 5 de janeiro de 2026. Os aprovados deverão preencher o formulário de matrícula entre os dias 5 e 15 de janeiro. As aulas começam em 2 de fevereiro, na sede do CPC, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 230, 3º andar, Centro.

Ao todo, são oferecidas vagas nos turnos da manhã, tarde e noite, distribuídas entre os diferentes eixos formativos. O CPC mantém turmas específicas para o Enem, Pism, IF Sudeste, concursos públicos e cursos de idiomas.





Tags:

Concurso | Cursos | Educação | Secretaria de educação