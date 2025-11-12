Os produtores selecionados para o 2º Concurso de Queijo Minas Frescal de Juiz de Fora já estão definidos. A disputa, que busca valorizar a tradição mineira e incentivar a melhoria contínua da produção, será realizada nesta sexta-feira (14), na área gastronômica do segundo piso do Mercado Municipal. Confira a lista dos produdores selecionados clicando aqui.

As amostras de queijo, duas por participante, deverão ser entregues entre 9h e 11h30, e a avaliação dos jurados está marcada para começar às 14h. O resultado final será divulgado às 18h.

O concurso é parte das ações do Arranjo Produtivo Local (APL) do Caminho Novo, que incentiva o desenvolvimento da cadeia de laticínios na região. A iniciativa conta com apoio técnico da Epamig e do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT).

Além da competição, o evento também contará com o 1º Encontro de Produtores da Charcutaria, promovendo a integração entre produtores e celebrando os sabores da culinária mineira.

Tags:

Concurso | De | Fora | Juiz | Minas | Queijo