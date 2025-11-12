A situação do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (PAS/JF) será tema de audiência pública na Câmara Municipal, na próxima terça-feira (18), às 15h, no Plenário. O debate foi motivado pelas constantes reclamações de servidores sobre a redução da rede credenciada e a queda na qualidade dos atendimentos oferecidos.

Para acompanhar o tema, o Legislativo criou uma Comissão Especial composta pelos vereadores Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO), João Wagner Antoniol (MDB), Maurício Delgado (REDE) e Cida Oliveira (PT). O Executivo, por sua vez, instituiu um Grupo de Trabalho para tratar das questões do plano, com participação de representantes do governo e de sindicatos, mas sem presença direta de vereadores. O relatório final do grupo, previsto para o início de novembro, ainda não foi entregue à Câmara.

A audiência foi convocada após requerimentos dos vereadores Antoniol, Delgado e Sargento Mello Casal (PL), e tem como objetivo esclarecer a situação atual do PAS/JF e cobrar transparência sobre as medidas adotadas para solucionar os problemas enfrentados pelos servidores.

Representantes do Executivo, da diretoria do plano, da consultoria e auditoria contratadas, dos conselhos de gestão e fiscal, além de sindicatos como Senge, Sinserpu/JF, Sinpro/JF e outras entidades, foram convidados a participar do debate.

Os interessados poderão se inscrever para participar até 30 minutos após o início da sessão, junto à Assessoria de Cerimonial e Eventos Institucionais, no hall do Plenário. Perguntas e sugestões também poderão ser enviadas pelo WhatsApp da Câmara (32 99183-0706).

Tags:

plano de saúde | Saúde